ЦАХАЛ разбомбил объекты ХАМАСА в Газе

В субботу, 16 ноября, боевые истребители ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям террористов в ответ на очередные обстрелы.
В 02:00 было выпущено их Газы две ракеты по направлению Беэр-Шева, из-за чего жители были вынуждены бежать в бомбоубежища, передает пресс-служба израильских военных.
Оба снаряда были перехвачены системой "Железный купол". Никто в результате обстрела от осколков не пострадал, пятеро обратились к медикам из-за беспокойства, четверо получили ранения, когда бежали в бомбоубежища.
2:00AM:
2 rockets were fired from #Gaza toward the Israeli city of Beersheba.
Both rockets were intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System.
Тем временем, ЦАХАЛ "отутюжил" цели террористов в Газе. Однако в этот раз авиация бомбила объекты не "Исламского джихада", а ХАМАСа. Источники в палестинской службе безопасности сообщили, что удары были направлены по двум объектам на севере. Каким именно, пока не уточняется.
We are currently striking Hamas terror targets in Gaza. Details to follow.
Все это произошло на фоне того, что Израиль и "Исламский джихад" достигли благодаря посредничеству Египта соглашения о прекращении огня, которое террористы постоянно нарушают.
Один из таких случаев накануне привел к подобному налету со стороны ЦАХАЛ. В частности, были атакованы завод по производству ракет, штаб джихада в Хан Юнис, а также офисы нескольких лидеров организации.