16.11 07:19 MIGnews.com

ЦАХАЛ разбомбил объекты ХАМАСА в Газе

2:00AM:



2 rockets were fired from #Gaza toward the Israeli city of Beersheba.



Both rockets were intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System. — Israel Defense Forces (@IDF) November 16, 2019

We are currently striking Hamas terror targets in Gaza. Details to follow. — Israel Defense Forces (@IDF) November 16, 2019

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В субботу, 16 ноября, боевые истребители ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям террористов в ответ на очередные обстрелы.В 02:00 было выпущено их Газы две ракеты по направлению Беэр-Шева, из-за чего жители были вынуждены бежать в бомбоубежища, передает пресс-служба израильских военных.Оба снаряда были перехвачены системой "Железный купол". Никто в результате обстрела от осколков не пострадал, пятеро обратились к медикам из-за беспокойства, четверо получили ранения, когда бежали в бомбоубежища.Тем временем, ЦАХАЛ "отутюжил" цели террористов в Газе. Однако в этот раз авиация бомбила объекты не "Исламского джихада", а ХАМАСа. Источники в палестинской службе безопасности сообщили, что удары были направлены по двум объектам на севере. Каким именно, пока не уточняется.Все это произошло на фоне того, что Израиль и "Исламский джихад" достигли благодаря посредничеству Египта соглашения о прекращении огня, которое террористы постоянно нарушают.Один из таких случаев накануне привел к подобному налету со стороны ЦАХАЛ. В частности, были атакованы завод по производству ракет, штаб джихада в Хан Юнис, а также офисы нескольких лидеров организации.