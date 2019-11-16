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ЦАХАЛ разбомбил объекты ХАМАСА в Газе | Фото:16.11 07:19   MIGnews.com

ЦАХАЛ разбомбил объекты ХАМАСА в Газе

В субботу, 16 ноября, боевые истребители ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям террористов в ответ на очередные обстрелы.

В 02:00 было выпущено их Газы две ракеты по направлению Беэр-Шева, из-за чего жители были вынуждены бежать в бомбоубежища, передает пресс-служба израильских военных.

Оба снаряда были перехвачены системой "Железный купол". Никто в результате обстрела от осколков не пострадал, пятеро обратились к медикам из-за беспокойства, четверо получили ранения, когда бежали в бомбоубежища.



Тем временем, ЦАХАЛ "отутюжил" цели террористов в Газе. Однако в этот раз авиация бомбила объекты не "Исламского джихада", а ХАМАСа. Источники в палестинской службе безопасности сообщили, что удары были направлены по двум объектам на севере. Каким именно, пока не уточняется.



Все это произошло на фоне того, что Израиль и "Исламский джихад" достигли благодаря посредничеству Египта соглашения о прекращении огня, которое террористы постоянно нарушают.

Один из таких случаев накануне привел к подобному налету со стороны ЦАХАЛ. В частности, были атакованы завод по производству ракет, штаб джихада в Хан Юнис, а также офисы нескольких лидеров организации.


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