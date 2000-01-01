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ХАМАС и Исламский джихад поговорили перед атакой | Фото:16.11 16:02   MIGnews.com

ХАМАС и Исламский джихад поговорили перед атакой

Лидер ХАМАСа Исмаил Хания и лидер "Исламского джихада" Зиад Нахалка провели телефонную беседу перед запуском ракеты по южному городу Беэр-Шева в субботу, 16 ноября.

Источники сообщили, что Хания, инициировавший атаку, выразил соболезнования в связи с убийством военачальника террористов Баха Абу аль-Ата.
 
ХАМАС подчеркнул, что две фракции согласились усилить координацию в сфере безопасности, несмотря на то, что правители Газы не участвовали в последней эскалации конфликта.


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