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Синвар: тысячи ракет сравняют Израиль с землей | Фото:16.11 14:45   MIGnews.com

Синвар: тысячи ракет сравняют Израиль с землей

Руководитель ХАМАСа в секторе Газа Яхья Синвар пригрозил запустить тысячи ракет по городам Израиля, если конфликт обострится.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Аль-Акса", передает The Jerusalem Post.

Синвар объявил, вероятно забыв, что Израиль вполне надежно защищен, что ХАМАС имеет тысячи ракет, которые якобы способны превратить города в руины. Он также напомнил о наличии тоннелей.

"Мы сокрушим Тель-Авив и заставим его сирены разрываться утром, вечером и ночью, на протяжении полугода", – добавил он.

Что примечательно, руководителю ХАМАСа не хватило воображения, чтобы сказать что-то новое, ведь подобное заявление, практически слово в слово, он сделал еще в начале ноября.

Ранее с угрозами также выступил представитель террористической организации Фаузи Бархум, объявив, что террористы не позволят Израилю выбирать время и место для военных кампаний.


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