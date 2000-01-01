16.11 14:45 MIGnews.com
Синвар: тысячи ракет сравняют Израиль с землей
Руководитель ХАМАСа в секторе Газа Яхья Синвар пригрозил запустить тысячи ракет по городам Израиля, если конфликт обострится.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Аль-Акса", передает The Jerusalem Post
.
Синвар объявил, вероятно забыв, что Израиль вполне надежно защищен, что ХАМАС имеет тысячи ракет, которые якобы способны превратить города в руины. Он также напомнил о наличии тоннелей.
"Мы сокрушим Тель-Авив и заставим его сирены разрываться утром, вечером и ночью, на протяжении полугода", – добавил он.
Что примечательно, руководителю ХАМАСа не хватило воображения, чтобы сказать что-то новое, ведь подобное заявление, практически слово в слово, он сделал еще в начале ноября
.
Ранее с угрозами также выступил представитель террористической организации Фаузи Бархум, объявив, что террористы не позволят Израилю выбирать время и место для военных кампаний.
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