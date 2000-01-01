Экс-генерал: трусы, террористов надо убивать ежедневно
Бывший глава Южного командования ЦАХАЛ, экс-генерал Цвика Фогель назвал израильское правительство – "трусливым".
Таким образом он прокомментировал соглашение с террористами о прекращении огня, передает The Jerusalem Post.
В трусости политиков он обвинил, отметив, что именно из-за этого Израиль до сих пор не уничтожил ХАМАС.
"Как долго мы еще будет терпеть эту ложь?! Сдерживание достигается, когда другая сторона не смеет даже поднять голову, а не когда она снова нападает на нас каждые несколько недель", – возмутился он.
По словам Фогеля, израильтяне не хотят так жить. А ликвидация одного командира практически ничего не значит.
"Они уничтожили одного командира, и завтра утром кто-нибудь заменит его. Не верьте в этот вздор! Каждый день нам нужно убивать 50 террористов, таких как Аль-Ата. Мы должны убивать каждый день, пока они не поднимут белый флаг. Наши политики трусливы и не могут принимать решения", – добавил он.