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Экс-генерал: трусы, террористов надо убивать ежедневно | Фото:16.11 13:59   MIGnews.com

Экс-генерал: трусы, террористов надо убивать ежедневно

Бывший глава Южного командования ЦАХАЛ, экс-генерал Цвика Фогель назвал израильское правительство – "трусливым".

Таким образом он прокомментировал соглашение с террористами о прекращении огня, передает The Jerusalem Post.

В трусости политиков он обвинил, отметив, что именно из-за этого Израиль до сих пор не уничтожил ХАМАС.

"Как долго мы еще будет терпеть эту ложь?! Сдерживание достигается, когда другая сторона не смеет даже поднять голову, а не когда она снова нападает на нас каждые несколько недель", – возмутился он.

По словам Фогеля, израильтяне не хотят так жить. А ликвидация одного командира практически ничего не значит.

"Они уничтожили одного командира, и завтра утром кто-нибудь заменит его. Не верьте в этот вздор! Каждый день нам нужно убивать 50 террористов, таких как Аль-Ата. Мы должны убивать каждый день, пока они не поднимут белый флаг. Наши политики трусливы и не могут принимать решения", – добавил он.


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