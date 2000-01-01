16.11 13:27 MIGnews.com
Очередные угрозы ХАМАСа: Израиль ответит за атаку
ХАМАС обещает ответить на атаку израильских ВВС, которая была осуществлена 16 ноября после обстрела Беэр-Шевы
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С таким заявлением выступил представитель террористической организации Фаузи Бархум, передает Walla.
"Мы не позволим Израилю продолжать выбирать время и место для каждой военной кампании и нарушать установленные правила", – заявил Бархум.
По его словам, решение о том, как реагировать, находится исключительно в руках террористических группировок в Газе.
Напомним, по Беэр-Шеве было выпущено два снаряда в ночь на 16 ноября. Система "Железный купол" перехватила ракеты. В ответ ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАСа.
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