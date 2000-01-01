ВВС ЦАХАЛа атаковали поджигателей из Газы

ВВС ЦАХАЛа открыли огонь по группе палестинцев, запускающих зажигательные воздушные шары в Израиле из северной части Газы во вторник утром, 16 октября, сообщает The Times of Israel со ссылкой на армию.
Информации о пострадавших в результате удара не поступало.
Этот инцидент произошел на фоне заметного всплеска подозрительных нападений с зажигательными шарами в Газе.
Стоит отметить, что за последние двое суток это был третий удар израильских ВВС по целям Газе.
Напомним, в понедельник израильский военный самолет разбомбил позицию ХАМАСа в южной части Газы, после того как два палестинских солдата в начале дня запустили взрывное устройство возле забора безопасности.
В последние месяцы террористы из анклава, контролируемого ХАМАСом, запустили тысячи воздушных змеев и воздушных шаров с взрывчаткой и зажигательными устройствами с целью нанести ущерб соседним израильским фермам и городам.