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ВВС ЦАХАЛа атаковали поджигателей из Газы | Фото:16.10 09:25   MIGnews.com

ВВС ЦАХАЛа атаковали поджигателей из Газы

ВВС ЦАХАЛа открыли огонь по группе палестинцев, запускающих зажигательные воздушные шары в Израиле из северной части Газы во вторник утром, 16 октября, сообщает The Times of Israel со ссылкой на армию.

Информации о пострадавших в результате удара не поступало.

Этот инцидент произошел на фоне заметного всплеска подозрительных нападений с зажигательными шарами в Газе.

Стоит отметить, что за последние двое суток это был третий удар израильских ВВС по целям Газе.

Напомним, в понедельник израильский военный самолет разбомбил позицию ХАМАСа в южной части Газы, после того как два палестинских солдата в начале дня запустили взрывное устройство возле забора безопасности.

В последние месяцы террористы из анклава, контролируемого ХАМАСом, запустили тысячи воздушных змеев и воздушных шаров с взрывчаткой и зажигательными устройствами с целью нанести ущерб соседним израильским фермам и городам.


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