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Либерман: только мощный удар по ХАМАСу изменит ситуацию | Фото:16.10 08:48   MIGnews.com

Либерман: только мощный удар по ХАМАСу изменит ситуацию

Министр обороны Авигдор Либерман заявил, что прекращение огня в Газе станет возможным только после "мощного удара" по террористической группировке, контролирующей анклав, передает во вторник, 16 октября The Jerusalem Post.

"В отличие от тех, кто считает, что с ХАМАСом возможна договоренность, я не верю, что есть шанс на это", - сказал глава оборонного ведомства, выступая на конференции, организованной в столичном Иерусалиме изданием Maariv.

Он подчеркнул, что такой удар по ХАМАСу мог бы обеспечить Израилю четыре-пять лет спокойствия и тишины.

Либерман также отметил, что ХАМАС "должен получить самый суровый удар, который только возможен, даже если это грозит развитием полномасштабного вооруженного конфликта".

Он добавил, что для Еврейского государства новый конфликт с Газой может обернуться большим количеством жертв, чем в предыдущих войнах.


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