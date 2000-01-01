Либерман: только мощный удар по ХАМАСу изменит ситуацию
Министр обороны Авигдор Либерман заявил, что прекращение огня в Газе станет возможным только после "мощного удара" по террористической группировке, контролирующей анклав, передает во вторник, 16 октября The Jerusalem Post.
"В отличие от тех, кто считает, что с ХАМАСом возможна договоренность, я не верю, что есть шанс на это", - сказал глава оборонного ведомства, выступая на конференции, организованной в столичном Иерусалиме изданием Maariv.
Он подчеркнул, что такой удар по ХАМАСу мог бы обеспечить Израилю четыре-пять лет спокойствия и тишины.
Либерман также отметил, что ХАМАС "должен получить самый суровый удар, который только возможен, даже если это грозит развитием полномасштабного вооруженного конфликта".
Он добавил, что для Еврейского государства новый конфликт с Газой может обернуться большим количеством жертв, чем в предыдущих войнах.