ХАМАС: пустые угрозы Израиля не пугают палестинцев
Высокопоставленная египетская делегация планирует в четверг посетить Рамаллу в рамках последней попытки предотвратить военную конфронтацию в Газе и положить конец расколу ХАМАС-Фатх, сообщает во вторник, 16 октября The Jerusalem Post.
Делегация также может посетить Газу для переговоров с лидерами ХАМАСа, сообщили палестинские источники в понедельник.
Накануне визита ХАМАС заявил, что угрозы Израиля начать военную операцию в Газе в ответ на продолжающееся насилие вдоль границы не пугают палестинцев. "Угрозы служат стимулом для расширения участия в "марше возвращения", его преемственности и развития", - говорится в заявлении группы, контролирующей анклав.
""Марш возвращения" – это имя ХАМАСа и других палестинских группировок, который проводится еженедельно вдоль границы между Газой и Израилем, начиная с марта", - подчеркнули в группе.
В заявлении также говорится, что "вместо пустых угроз Израиль должен прекратить свою блокаду в Газе".
Стоит отметить, что комментарии ХАМАСа приходят после обещаний премьер-министра Биньямина Нетаниягу нанести "новый удар", если атаки из Газы против Израиля не прекратятся.
Между тем, лидер Палестинского исламского джихада заявил Зиад аль-Нахала заявил в понедельник, что его группа серьезно относится к израильским угрозам.
"Мы призываем всех бойцов полностью подготовиться к возможной агрессии", - сказал он, добавив, что "никто не сможет заставить палестинцев принять блокаду и агрессию".