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ХАМАС: пустые угрозы Израиля не пугают палестинцев | Фото:16.10 07:55   MIGnews.com

ХАМАС: пустые угрозы Израиля не пугают палестинцев

Высокопоставленная египетская делегация планирует в четверг посетить Рамаллу в рамках последней попытки предотвратить военную конфронтацию в Газе и положить конец расколу ХАМАС-Фатх, сообщает во вторник, 16 октября The Jerusalem Post.

Делегация также может посетить Газу для переговоров с лидерами ХАМАСа, сообщили палестинские источники в понедельник.

Накануне визита ХАМАС заявил, что угрозы Израиля начать военную операцию в Газе в ответ на продолжающееся насилие вдоль границы не пугают палестинцев. "Угрозы служат стимулом для расширения участия в "марше возвращения", его преемственности и развития", - говорится в заявлении группы, контролирующей анклав.

""Марш возвращения" – это имя ХАМАСа и других палестинских группировок, который проводится еженедельно вдоль границы между Газой и Израилем, начиная с марта", - подчеркнули в группе.

В заявлении также говорится, что "вместо пустых угроз Израиль должен прекратить свою блокаду в Газе".

Стоит отметить, что комментарии ХАМАСа приходят после обещаний премьер-министра Биньямина Нетаниягу нанести "новый удар", если атаки из Газы против Израиля не прекратятся.

Между тем, лидер Палестинского исламского джихада заявил Зиад аль-Нахала заявил в понедельник, что его группа серьезно относится к израильским угрозам.

"Мы призываем всех бойцов полностью подготовиться к возможной агрессии", - сказал он, добавив, что "никто не сможет заставить палестинцев принять блокаду и агрессию".


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