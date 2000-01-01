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Палестинец-контрабандист перевозил птиц в носках | Фото:16.10 11:23   MIGnews.com

Палестинец-контрабандист перевозил птиц в носках

Палестинец был задержан для допроса в понедельник на КПП "Мост Алленби", когда таможенные инспекторы обнаружили, что он пытался незаконно перевезти через государственную границу около четырех десятков птиц, спрятав их в собственных носках.

Об этом во вторник. 16 октября сообщает 10-й канал ИТВ, передает The Times of Israel.

Как передает телеканал, свободные носки из сетчатой ткани, по-видимому. Были выбраны для того, чтобы пернатые не задохнулись и не покалечились при транспортировке.

На данный момент сотрудники Управления национальных парков и заповедников Израиля допрашивают нарушителя.

"Мы с большой серьезностью рассматриваем попытки контрабанды животных любого вида и круглосуточно работаем над искоренением этого явления", - заявил представитель Гражданской администрации.


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