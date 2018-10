16.10 10:11 MIGnews.com

Австралия может перенести посольство в Иерусалим

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поприветствовал намерение своего австралийского коллеги переместить посольство своей страны в Иерусалим, что вызвало довольно негативную реакцию со стороны палестинцев.Об этом во вторник, 16 октября сообщает The Times of Israel В пятницу вечером глава правительства на своей странице в Twitter поблагодарил премьер-министра Австралии Скотта Моррисона за усилия, прилагаемые в этом направлении, пообещав укреплять связи между странами.Однако, как передает The Guardian, представители Палестинской администрации назвали заявление австралийского премьера "вызывающим глубокое беспокойство".Также палестинские чиновники отметили, что такой шаг поддержит попытки Вашингтона вернуться к переговорам без обсуждения таких важных вопросов, как Иерусалим и беженцы.