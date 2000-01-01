ПА после заявления Нетаниягу: долина реки Иордан будет нашей
Лидер Кабинета Палестинской автономии (ПА) Мухаммед Штайе 16 сентября собрал еженедельную встречу своего кабинета в долине реки Иордан.
Как сообщает The Times of Israel, он пообещал поддержать развитие сельского хозяйства и регионе.
"Мы, Совет министров, собрались для того, чтобы подтвердить нашу полную приверженность тому, чтобы сделать все возможное для укрепления стойкости нашего народа на его земле и сделать долину реки Иордан, как это было в прошлом, фруктовым и огородным садом", – сказал Штайе.
Соответствующее выступление он провел в поселении Фасаил, население которого составляет около 1500 человек, недавно страдавших от перебоев в подаче электричества. Что примечательно, Штайе дал обещания о благоустройстве, несмотря на то, что палестинский экономический кризис сейчас находится на "критическом уровне", о чем ранее говорилось в докладе ООН.
Он выступил с таким заявлением не случайно, ведь буквально на прошлой неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу говорил о намерении установить израильский суверенитет над поселениями на Западном берегу.