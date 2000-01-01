Число бастующих в тюрьмах удвоилось

Количество заключенных террористов, устроивших голодовку после установки устройств подавления сотовой связи, увеличилось до 88.
Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на тюремную службу Израиля.
Забастовку заключенные устроили из-за наличия блокировки услуг сотовой связи, которую установили для предотвращения распространения террора. Уточняется, что ряд осужденных помещены в изолированные карцеры.
Отметим, что ранее стало известно о голодовке 36 заключенных. В пенитенциарной службе предупредили, что будут и впредь принимать решительные меры против таких забастовок, нарушений порядка и угроз.
"Никаких переговоров о настройке глушителей не будет в соответствии с политикой и.о. главы тюремной службы Израиля Ашера Вакнина", – было сказано в заявлении.