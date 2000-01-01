ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАСа в Газе

Поздно вечером, 15 июня, самолет ЦАХАЛа нанес ответный удар по объектам террористической организации ХАМАС на юге сектора Газа.
В частности, авиация атаковала подземную инфраструктуру, используемую для подземных операций на юге Газы.
По словам представителя пресс-службы Армии обороны Израиля, также в атаке участвовали танки, ударившие по военным постам, принадлежащим организации.
Пропалестинские СМИ сообщают, что израильский беспилотник атаковал цель в районе аэропорта Газы к востоку от города Рафах, а артиллерия обстреляла цель к востоку от Карара. Также сообщается, что артиллерия ЦАХАЛа обстреляла наблюдательный пункт "Хама ат-Тахур", к востоку от Уади ас-Сальки.
Инфраструктура боевого крыла ХАМАСа "Бригад Изаддина аль-Касама" понесла значительный ущерб. О пострадавших не сообщается.
Это было ответом на вечернюю атакую ХАМАСа. В районе Эшколь в поле угодила ракета, выпущенная из Газы. Ни в одном из населенных пунктов из Газы. Об ущербе и травмах информации нет.
Ни одна группировка в Газе не взяла на себя ответственность за ракетно-минометный обстрел израильской территории.