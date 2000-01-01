ПА уничтожает секретные документы из-за израильских рейдов
Службы безопасности Палестинской администрации уничтожают секретные документы, опасаясь израильских рейдов после аннексии некоторых районов Иудеи и Самарии.
"Нам было приказано уничтожить конфиденциальные документы, находящиеся в нашем распоряжении, и мы выполнили этот приказ", - сказал источник AFP на условиях анонимности, заявив, что инструкции исходили "сверху".
Во время Второй интифады, которая разразилась в начале 2000-х годов, израильские силы безопасности неоднократно штурмовали офисы служб безопасности ПА и снимали конфиденциальные документы. И в ПА обеспокоены тем, что это может произойти снова, если Израиль продолжит применение суверенитета.
По некоторым сообщением, документы неизвестного характера начали уничтожать месяц назад после того, как председатель ПА Махмуд Аббас заявил, что прекращает координацию с Израилем. Многие были уничтожены после копирования и помещения на USB-накопители.
Ранее сообщалось, что во вторник, 16 июня, ЦАХАЛ провел рейды в Рамалле, впервые с момента преркащения Палестинской администрацией координации с Израилем в сфере безопасности.