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ЦАХАЛ провел ночные рейды в Рамалле - ПА | Фото:16.06 15:09   MIGnews.com

ЦАХАЛ провел ночные рейды в Рамалле - ПА

Во вторник, 16 июня, ЦАХАЛ провел рейды в Рамалле, впервые с момента преркащения Палестинской администрацией координации с Израилем в сфере безопасности. Об этом заявили в ПА, пишет AFP.

"Израильские войска вошли в Рамаллу до рассвета", - заявил представитель министерства внутренних дел Гасан Нимр. Он отметил, что "в городе обыскивали три дома", но арестов не производилось.

В некоторых источниках сообщается, что израильские солдаты арестовали 20-летнего мужчину в лагере беженцев аль-Амари недалеко от города.

Помимо прочего, рейды вызвали столкновения между израильскими военными и местными жителями. В солдат бросали камни, на что ЦАХАЛ ответил слезоточивым газом.


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