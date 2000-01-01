16.06 15:09 MIGnews.com
ЦАХАЛ провел ночные рейды в Рамалле - ПА
Во вторник, 16 июня, ЦАХАЛ провел рейды в Рамалле, впервые с момента преркащения Палестинской администрацией координации с Израилем в сфере безопасности. Об этом заявили в ПА, пишет AFP.
"Израильские войска вошли в Рамаллу до рассвета", - заявил представитель министерства внутренних дел Гасан Нимр. Он отметил, что "в городе обыскивали три дома", но арестов не производилось.
В некоторых источниках сообщается, что израильские солдаты арестовали 20-летнего мужчину в лагере беженцев аль-Амари недалеко от города.
Помимо прочего, рейды вызвали столкновения между израильскими военными и местными жителями. В солдат бросали камни, на что ЦАХАЛ ответил слезоточивым газом.
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