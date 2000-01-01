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В июле пройдут переговоры Израиля и Ливана о морской границе 16.06 23:15   MIGnews.com

В июле пройдут переговоры Израиля и Ливана о морской границе

Ожидается, что переговоры между Израилем и Ливаном при посредничестве США по демаркации их морской границы начнутся в июле согласно сообщению Канала 13.

Посол США Дэвид Саттерфилд, который курсировал между Израилем и Ливаном в течение последних нескольких недель, провел переговоры по этому вопросу в пятницу 14 июня в Израиле и, как ожидается, вернется в Ливан для переговоров в понедельник.

Один из ключевых моментов, сдерживающих начало переговоров, заключается в том, будут ли они открытыми – требование Ливана – или же будет установлен шестимесячный срок, что является позицией Израиля.

13-й Канал процитировал израильских официальных лиц, заявивших, что Саттерфилд добился «существенного прогресса» в своих переговорах и что в качестве компромиссного решения вопросов графика переговоры не будут иметь твердых сроков. Однако США, объявляя о переговорах, скажут, что есть надежда, что они завершатся в течение шести месяцев.

Ливан ранее отказывался от двусторонних переговоров с Израилем, поэтому США будут выступать в качестве посредника и поэтому переговоры, как ожидается, состоятся в отделениях ВСООНЛ в Накуре, что также даст ООН определенную позицию в обсуждениях.

Израильские официальные лица заявили, что переговоры будут касаться только морской границы между двумя странами, а не сухопутной границы.

Израиль и Ливан имеют неурегулированный спор о морской границе в отношении треугольной области в Средиземном море, которая простирается примерно на 860 кв. километр. Этот район включает в себя несколько блоков для разведочного бурения на шельфе, которые Ливан выставил на тендер два года назад.


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