16.06 08:47 MIGnews.com

Глава ШАБАКа просит Аббаса забрать деньги

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Глава службы внутренней безопасности Израиля Надав Аргаман недавно встретился с президентом Палестинской Автономии Махмудом Аббасом, чтобы попытаться убедить его принять частичные таможенные платежи, чтобы положить конец экономическому кризису.Израиль и ПА находятся в тупике из-за приблизительно 600 миллионов шекелей таможенных платежей в месяц, которые еврейское государство обычно собирает от имени ПА, а затем передает ему.В апреле ПА отказалась принимать дальнейшие переводы из Израиля, если правительство не возобновит перечисление 100% платежей, которые оно должно собрать от имени ПА.Правительство начало отчислять десятки миллионов шекелей из таможенных пошлин в качестве компенсации за ежемесячные переводы десятков миллионов шекелей палестинским заключенным, обвиняемым в терроризме, или семьям погибших террористов.Этот вопрос вызывает сильные эмоции с обеих сторон, поскольку Израиль хочет, чтобы ПА прекратила свою финансовую поддержку террора, а ПА рассматривает платежи как часть финансирования борьбы с «оккупацией», а также необходимо поддерживать лояльность на Западном берегу и избегать захвата ХАМАС.