16.06 08:23 MIGnews.com

Посланник Катара привезет в Газу 25 миллионов долларов

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Палестинская газета Al-Quds сообщает о том, что 16 июня в Газу прибудет посланник эмирата Катар Мухаммед аль-Амади.Амади привезет с собой 25 миллионов долларов наличными.Палестинские источники сообщают, что путешествие посла в палестинский анклав было задержано из-за дискуссий с израильской стороной “о поддержании спокойствия на границе”.Ранее представитель ХАМАСа сообщил, что Израиль в ответ на “сохранение спокойствия” требует возобновления переговоров о возвращении тел погибших израильских солдат и израильских граждан, удерживаемых в Газе.