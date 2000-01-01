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Посланник Катара привезет в Газу 25 миллионов долларов 16.06 08:23   MIGnews.com

Посланник Катара привезет в Газу 25 миллионов долларов

Палестинская газета Al-Quds сообщает о том, что 16 июня в Газу прибудет посланник эмирата Катар Мухаммед аль-Амади.

Амади привезет с собой 25 миллионов долларов наличными.

Палестинские источники сообщают, что путешествие посла в палестинский анклав было задержано из-за дискуссий с израильской стороной “о поддержании спокойствия на границе”.

Ранее представитель ХАМАСа сообщил, что Израиль в ответ на “сохранение спокойствия” требует возобновления переговоров о возвращении тел погибших израильских солдат и израильских граждан, удерживаемых в Газе.


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