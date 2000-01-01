Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Гринблатт: Израиль имеет право на аннекссию Иудеи и Самарии 16.06 20:24   MIGnews.com

Гринблатт: Израиль имеет право на аннекссию Иудеи и Самарии

Специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке, Джейсон Гринблатт, поддержал высказывания посла США в Иерусалиме Дэвида Фридмана о возможности аннексии Иудеи и Самарии.

Дэвид Фридман заявил в интервью газете The New York Times, что Израиль “имеет право аннексировать, по меньшей мере, часть Западного берега”.

Фридман заявил: “При определенных обстоятельствах, я думаю, что Израиль может оставить себе части, но вряд ли весь  Западный берег”.

Фридман подчеркнул: “Абсолютно последнее, что нужно миру - это палестинское государство в состоянии коллапса между Израилем и Иорданией. Может быть, это не удовлетворит их минимальные требования. Может быть, они не готовы будут принять то, что им предлагают. Мы рассчитываем на то, что правильный план, предложенный в нужное время. со временем породит правильную реакцию”.

Гринблатта спросили о высказывания Фридмана на конференции газеты Jerusalem Post. Он ответил: “Я оставлю слова Дэвида так, как они были сказаны. Я думаю, что он сформулировал это очень элегантно и я поддерживаю эти комментарии”.

Из выступления посла также стали более ясны планы администрации относительно “сделки века”. Трамп не будет публиковать ее условий минимум до ноября.

Гринблатт объяснил: “Ни для кого не секрет, что израильские выборы породили новые мысли у нас в голове. Если бы выборы снова не назначили, то может быть, мы бы опубликовали план этим летом. Мы пока еще не приняли окончательного решения о дате публикации - возможна она будет отложена до 6 ноября. Но мы решим после Бахрейна”.

Гринблатт подверг критике позицию палестинской администрации: "Саммит в Бахрейне не направлен на подкуп палестинцев. Саеб Эрекат и другие искажают факты. Это - абсолютно не так. Саммит в Бахрейне должен показать, что произойдет с палестинской экономикой после заключения мирного соглашения. Мы понимаем, что не может быть экономического видения без мирного соглашения. Но мы также хотим подчеркнуть, что не может быть и мирного соглашения без экономического видения. Мы пытаемся создать цикл экономики и зависимости, и создать экономику. Это работает рука об руку".

На вопрос главного редактора Jerusalem Post, Яакова Каца о том, не повлияет ли избирательная кампания  в самих США на “сделку века”, Гринблатт ответил: “Президент в состоянии делать много вещей одновременно. Мы не думаем, что избирательная кампания может повлиять на прогресс. Президент абсолютно в нем участвует”.

Гринблатт, однако, отказался раскрывать любые подробности мирного плана: “Мы держим что-то очень деликатное в наших руках. Чем меньше мы будем об этом говорить, тем больше шансов на успех”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:35
Десятки телят погибли во время перевозки в Израиль
20:42
Исраэль Кац: этот год будет решающим для Израиля
20:12
Мэр Тверии пойдет на выборы во главе партии борьбы харедим
19:45
Нетаниягу: Трамп - великий друг Израиля
19:28
Сотни людей эвакуированы из-за наводнения на востоке Англии
19:05
Лайонел Ричи впервые выступит в Израиле
18:45
Отключение электричества: Аргентина и Уругвай во тьме
18:23
Тысячи жителей Гонконга требуют отставки главы администрации
18:05
В Эльаде чиновников обвиняют в коррупции
17:45
Россия и Европа обдумывают возможность инвестиций в Ливан
17:15
Ушел из жизни музыкант "Машины времени" Сергей Остроумов
17:08
Бесполезный INSTEX остался на бумаге
17:05
"Саре Нетаниягу очень повезло с соглашением"
16:43
Чиновника ФАТХ уволили из-за свадьбы его сына
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus