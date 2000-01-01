16.06 20:24 MIGnews.com

Гринблатт: Израиль имеет право на аннекссию Иудеи и Самарии

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Специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке, Джейсон Гринблатт, поддержал высказывания посла США в Иерусалиме Дэвида Фридмана о возможности аннексии Иудеи и Самарии.Дэвид Фридман заявил в интервью газете The New York Times, что Израиль “имеет право аннексировать, по меньшей мере, часть Западного берега”.Фридман заявил: “При определенных обстоятельствах, я думаю, что Израиль может оставить себе части, но вряд ли весь Западный берег”.Фридман подчеркнул: “Абсолютно последнее, что нужно миру - это палестинское государство в состоянии коллапса между Израилем и Иорданией. Может быть, это не удовлетворит их минимальные требования. Может быть, они не готовы будут принять то, что им предлагают. Мы рассчитываем на то, что правильный план, предложенный в нужное время. со временем породит правильную реакцию”.Гринблатта спросили о высказывания Фридмана на конференции газеты Jerusalem Post. Он ответил: “Я оставлю слова Дэвида так, как они были сказаны. Я думаю, что он сформулировал это очень элегантно и я поддерживаю эти комментарии”.Из выступления посла также стали более ясны планы администрации относительно “сделки века”. Трамп не будет публиковать ее условий минимум до ноября.Гринблатт объяснил: “Ни для кого не секрет, что израильские выборы породили новые мысли у нас в голове. Если бы выборы снова не назначили, то может быть, мы бы опубликовали план этим летом. Мы пока еще не приняли окончательного решения о дате публикации - возможна она будет отложена до 6 ноября. Но мы решим после Бахрейна”.Гринблатт подверг критике позицию палестинской администрации: "Саммит в Бахрейне не направлен на подкуп палестинцев. Саеб Эрекат и другие искажают факты. Это - абсолютно не так. Саммит в Бахрейне должен показать, что произойдет с палестинской экономикой после заключения мирного соглашения. Мы понимаем, что не может быть экономического видения без мирного соглашения. Но мы также хотим подчеркнуть, что не может быть и мирного соглашения без экономического видения. Мы пытаемся создать цикл экономики и зависимости, и создать экономику. Это работает рука об руку".На вопрос главного редактора Jerusalem Post, Яакова Каца о том, не повлияет ли избирательная кампания в самих США на “сделку века”, Гринблатт ответил: “Президент в состоянии делать много вещей одновременно. Мы не думаем, что избирательная кампания может повлиять на прогресс. Президент абсолютно в нем участвует”.Гринблатт, однако, отказался раскрывать любые подробности мирного плана: “Мы держим что-то очень деликатное в наших руках. Чем меньше мы будем об этом говорить, тем больше шансов на успех”.