16.06 19:45 MIGnews.com

Нетаниягу: Трамп - великий друг Израиля

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Сегодня на Голанах состоялось торжественное заседание правительства в честь признания президентом Трампом израильского суверенитета над Голанскими высотами, на котором присутствовал посол США в Израиле Дэвид Фридман.Правительство приняло решение о строительстве на Голанских высотах нового посёлка Рамат-Трамп.Открывая заседание правительства, премьер-министр заявил:«Сегодня исторический день, когда, впервые за многие годы, мы создаём новый населённый пункт на Голанских высотах, что является важнейшим актом поселенческого движения и сионизма, и чествуем нашего друга, великого друга Государства Израиль президента Дональда Трампа, признавшего суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Он первый мировой лидер, который обнажил лицемерие международного сообщества, которое не признает очевидное.Когда принимали Закон о Голанах, Менахем Бегин сказал, что иногда нужно произносить вслух даже очевидные вещи. И в данном случае именно это сделал президент Трамп. Так же он поступил, когда перевел посольство в Иерусалим и когда вышел из ядерного соглашения с Ираном. Он поступает так и сейчас, заняв твердую позицию против агрессии Ирана в Оманском и Персидском заливах и в регионе в целом.Мы гордимся тем, что у нас есть возможность и основать населенный пункт, и выразить почтение большому другу.Я очень благодарен всем вам за то, что сегодня вы пришли сюда. Мы продолжим строить и развивать Голаны на благо всех наших жителей, как евреев, так и неевреев, и ради будущего всей страны».