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Чиновника ФАТХ уволили из-за свадьбы его сына | Фото:16.06 16:43   MIGnews.com

Чиновника ФАТХ уволили из-за свадьбы его сына

ФАТХ отстранил главу совета деревни Западного берега Дейр-Кадис в пятницу после того, как четверо израильтян приняли участие в праздновании свадьбы его сына.

Об этом в воскресенье, 16 июня сообщает The Times of Israel.

Ради Нассер также был отстранен от работы в министерстве образования Палестинской администрации после того, как появились видеозаписи, показывающие еврейских мужчин на мероприятии в четверг, пишет газета "Гаарец".

На видеороликах из деревни возле Рамаллы видно, как четверо евреев, одетых в религиозные одежды, танцуют вместе с палестинцами.

Министерство образования ПА объявило, что специальный комитет рассмотрит инцидент и определит шаги, которые необходимо предпринять против Насера.

ФАТХ заявил, что имена еврейских участников будут переданы палестинским силам безопасности.


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