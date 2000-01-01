Чиновника ФАТХ уволили из-за свадьбы его сына

Ради Нассер также был отстранен от работы в министерстве образования Палестинской администрации после того, как появились видеозаписи, показывающие еврейских мужчин на мероприятии в четверг, пишет газета "Гаарец".
На видеороликах из деревни возле Рамаллы видно, как четверо евреев, одетых в религиозные одежды, танцуют вместе с палестинцами.
Министерство образования ПА объявило, что специальный комитет рассмотрит инцидент и определит шаги, которые необходимо предпринять против Насера.
ФАТХ заявил, что имена еврейских участников будут переданы палестинским силам безопасности.