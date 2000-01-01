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Катар оплатит высоковольтной линии из Израиля в Газу 16.06 12:15   MIGnews.com

Катар оплатит высоковольтной линии из Израиля в Газу

Телеканал КАН сообщает, что эмират Катар выразил готовность профинансировать новый важный проект инфраструктуры Газы.

Катар готов оплатить стоимость строительства линии высоковольтной передачи из Израиля в Газу. Такая линия будет поставлять Газе 100 мегаватт электроэнергии и станет заменой поставкам электроэнергии Палестинской автономией.

Катар оплатит не только саму линию, но и различные вспомогательные объекты. Катар готов выделить на эти цели 40 миллионов шекелей в месяц.


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