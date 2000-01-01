16.05 06:48 MIGnews.com

Нетаниягу: не может быть мира, основанного на лжи

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На фоне волны возмущения, поднявшейся в связи с гибелью палестинцев на границе Израиля и Газы, премьер-министр Биньямин Нетаниягу дал интервью каналу CBS.Нетаниягу сказал: “ОК, я хотел бы, чтобы все было по другому. Я имею ввиду, ХАМАС толкал людей к массовой инфильтрации в Израиль, открыто провозглашая своей целью уничтожения Израиля. Они платят этим людям. Таким образом, это не те мирные демонстрации, которые вы себе воображаете”.Нетаниягу добавил: “Мы старались минимизировать потери. Они старались, чтобы потерь было как можно больше - с тем, чтобы создать давление на Израиль, и это - ужасно”.Ведущий шоу CBS, Джефф Глор спросил: “Ваш собственный начальник Генштаба говорит, что Газа - на грани коллапса. Если коллапс произойдет, что случится дальше?”Нетаниягу ответил: “ОК, во-первых вам стоит понять, почему Газа на грани коллапса - потому, что Палестинская автономия прекратила давать деньги. Таким образом, у них меньше денег, и они берут эти деньги для своей террористической машины и на проекты вроде вчерашнего. Поэтому Газа в кризисе”.Нетаниягу предупредил лидеров ХАМАСа: “Я не думаю, что у кого-либо есть иммунитет в случае, если он посылает террористов чтобы нас убивать”.На вопрос о возможности мирных переговоров с ХАМАСом Нетаниягу ответил: “До тех пор, пока их цель- уничтожить нас, о чем я с ними могу говорить? Я имею в виду, если бы вам предложили переговоры с Аль-Каидой? Можете вести с ними переговоры? О чем говорить с Бин Ладеном?”На вопрос о том, что Израиль будет делать в случае эскалации на обеих границах - и на северной, и на южной, Нетаниягу ответил: “Мы в этом уже были. Были в этом и сделали это и Израиль цветет. Нам в реальности уже больше не противостоят арабские армии. У нас - формальный мир с двумя арабскими странами, и неформальный - еще с несколькими. Все изменилось. Во-первых, они осознали, что Израиль никуда не денется. Это - крошечная страна, но это очень сильная страна. И сила приносит мир Я думаю, что самая большая проблема, реальная проблема - это Иран. Самая большая проблема арабов - Иран. Самая большая проблема Соединенных Штатов и всего мира - это тот террористический режим, который призывает “Смерть Америке”, который поет “Смерть Израилю” и который стремится убить любые шансы на мир”.