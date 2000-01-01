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Террористы открыли огонь по солдатам во второй раз16.05 20:27   MIGnews.com

Террористы открыли огонь по солдатам во второй раз

Представители ЦАХАЛа сообщили, что палестинцы во второй раз открыли огонь по израильским солдатам у границы. Никто в результате инцидента из израильтян не пострадал.

В ответ на это ЦАХАЛ произвел танковый обстрел по двум позициям ХАМАСа в южной части Газы.

Часами ранее палестинцы открыли огонь по израильским войскам. ЦАХАЛ немедленно отреагировал на атаку, обстреляв объект террористов в секторе.

В результате обстрела боевиков пострадали шесть жилых домов в Сдероте. О жертвах не сообщалось.
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