16.05 20:27 MIGnews.com

Террористы открыли огонь по солдатам во второй раз

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Представители ЦАХАЛа сообщили, что палестинцы во второй раз открыли огонь по израильским солдатам у границы. Никто в результате инцидента из израильтян не пострадал.В ответ на это ЦАХАЛ произвел танковый обстрел по двум позициям ХАМАСа в южной части Газы.Часами ранее палестинцы открыли огонь по израильским войскам. ЦАХАЛ немедленно отреагировал на атаку, обстреляв объект террористов в секторе.В результате обстрела боевиков пострадали шесть жилых домов в Сдероте. О жертвах не сообщалось.