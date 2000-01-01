16.05 20:27 MIGnews.com
Террористы открыли огонь по солдатам во второй раз
Представители ЦАХАЛа сообщили, что палестинцы во второй раз открыли огонь по израильским солдатам у границы. Никто в результате инцидента из израильтян не пострадал.
В ответ на это ЦАХАЛ произвел танковый обстрел по двум позициям ХАМАСа в южной части Газы.
Часами ранее палестинцы открыли огонь по израильским войскам. ЦАХАЛ немедленно отреагировал на атаку, обстреляв объект террористов в секторе.
В результате обстрела боевиков пострадали шесть жилых домов в Сдероте. О жертвах не сообщалось.
Поделиться
Все по теме
Комментарии