Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Десятки активистов ХАМАСа были убиты в беспорядках16.05 16:50   MIGnews.com

Десятки активистов ХАМАСа были убиты в беспорядках

В ходе массовых беспорядков на границе Газы с Израилем были убиты 50 активистов ХАМАСа. Об этом сообщил официальный представитель террористической группировки Салах-аль-Бардавил.

Согласно данным министерства здравоохранения Газы в ходе столкновений на границе погибли 62 палестинца, 50 из которых были активистами ХАМАСа.

Также около 2700 демонстрантов получили ранения.

Израиль обвинил ХАМАС в смертельном насилии, заявив, что террористическая группа поощряла и проводила протесты.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:50
Саиб Арикат: Гватемала оскорбила палестинский народ
17:28
Эрдоган пригласил Меркель и Рухани на саммит ОИС по Газе
17:13
В Иерусалиме совершенно вооруженное нападение, ранен мужчина
17:13
Палестинцы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа
17:08
Intel намерена инвестировать в Израиль миллионы
16:47
Японцам мало 300 своих компаний в РФ
16:37
Пилот спас пассажиров самолета с лопнувшим горящим окном
16:27
Либерман: ХАМАС сборище "каннибалов"
16:00
Нетаниягу принял участие в открытии посольства Гватемалы
15:33
ПА отозвала своих послов из 4 стран Евросоюза
15:10
Норвегию не устраивает сделка OMV и Газпрома
14:47
Suddeutsche Zeitung извинилась за антисемитскую карикатуру
14:18
Британия скрывая Скрипалей, нарушает двусторонние договоры
14:11
В Тунисе предотвращен теракт у синагоги
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus