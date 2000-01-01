16.05 16:50 MIGnews.com

Десятки активистов ХАМАСа были убиты в беспорядках

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В ходе массовых беспорядков на границе Газы с Израилем были убиты 50 активистов ХАМАСа. Об этом сообщил официальный представитель террористической группировки Салах-аль-Бардавил.Согласно данным министерства здравоохранения Газы в ходе столкновений на границе погибли 62 палестинца, 50 из которых были активистами ХАМАСа.Также около 2700 демонстрантов получили ранения.Израиль обвинил ХАМАС в смертельном насилии, заявив, что террористическая группа поощряла и проводила протесты.