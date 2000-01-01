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ПА отозвала своих послов из 4 стран Евросоюза16.05 15:33   MIGnews.com

ПА отозвала своих послов из 4 стран Евросоюза

Руководство ПА отозвало своих послов из четырех стран ЕС: Румынии, Чехии, Венгрии и Австрии после того, как европейские дипломаты приняли участие в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме.

Об этом говорится в заявлении палестинского МИДа, опубликованного в среду, 16 мая.

Признание Иерусалима столицей Израиля и перемещение американского посольства не на шутку разозлили палестинцев. В ПА заявили, что участие дипломатов из стран Евросоюза в торжественной церемонии является "серьезным нарушением международного права".

В МИДе заявили, что послы были отозваны для проведения консультаций.

Несмотря на то, что Евросоюз выступил против решения США по Иерусалиму, представители некоторых стран ЕС все же приняли участие в церемонии открытия посольства, которая состоялась 14 мая.
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