ПА отозвала своих послов из 4 стран Евросоюза

Руководство ПА отозвало своих послов из четырех стран ЕС: Румынии, Чехии, Венгрии и Австрии после того, как европейские дипломаты приняли участие в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме.
Об этом говорится в заявлении палестинского МИДа, опубликованного в среду, 16 мая.
Признание Иерусалима столицей Израиля и перемещение американского посольства не на шутку разозлили палестинцев. В ПА заявили, что участие дипломатов из стран Евросоюза в торжественной церемонии является "серьезным нарушением международного права".
В МИДе заявили, что послы были отозваны для проведения консультаций.
Несмотря на то, что Евросоюз выступил против решения США по Иерусалиму, представители некоторых стран ЕС все же приняли участие в церемонии открытия посольства, которая состоялась 14 мая.