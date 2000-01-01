16.05 15:33 MIGnews.com

ПА отозвала своих послов из 4 стран Евросоюза

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Руководство ПА отозвало своих послов из четырех стран ЕС: Румынии, Чехии, Венгрии и Австрии после того, как европейские дипломаты приняли участие в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме.Об этом говорится в заявлении палестинского МИДа, опубликованного в среду, 16 мая.Признание Иерусалима столицей Израиля и перемещение американского посольства не на шутку разозлили палестинцев. В ПА заявили, что участие дипломатов из стран Евросоюза в торжественной церемонии является "серьезным нарушением международного права".В МИДе заявили, что послы были отозваны для проведения консультаций.Несмотря на то, что Евросоюз выступил против решения США по Иерусалиму, представители некоторых стран ЕС все же приняли участие в церемонии открытия посольства, которая состоялась 14 мая.