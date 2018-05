16.05 13:49 MIGnews.com

Гибель 8-месячной девочки в Газе - появились новые факты

Эксперты ставят под сомнение заявление Министерства здравоохранения Газы о том, что восьмимесячная девочка скончалась в понедельник на административной границе с Израилем от примененного ЦАХАЛом слезоточивого газа.Об этом в среду, 16 мая сообщает The Times of Israel Сотрудник Минздрава Газы в интервью The Associated Press заявил, что он не верит озвученному выводу, поскольку у девочки и до этого были некоторые проблемы со здоровьем.По данным издания, доктор согласился прокомментировать ситуацию только при условии сохранения анонимности.Согласно информации AP, семья Лейлы аль-Гандур сообщила во вторник, что ребенок случайно оказался в зоне проведения масштабной акции протеста.Минздрав Газы в свою очередь причислил девочку к общему количеству палестинцев, погибших в понедельник.Тем временем, правозащитная группа Al Mezan заявила, что изучает обстоятельства смерти младенца и пообещала разобраться в сложившейся ситуации.