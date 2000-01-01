16.05 08:43 MIGnews.com

Баргути требует кондиционер и 20 телевизионных каналов

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Лидер голодовки палестинских заключенных Маруан Баргути направил письмо начальнику израильского управления тюрем (ШАБАС) генералу Офре Клингер.В письме перечислены 19 требований заключенных, по выполнении которых заключенные готовы прекратить голодовку.Среди требований - открытие для просмотра заключенными еще 20 телевизионных каналов, предоставление им книг и журналов без всяких ограничений и установление кондиционеров в их камерах.Баргути также требует расширения списка продуктов, продающихся в тюремных кафе, и увеличение часов, в которые камеры открыты , до 22:00.