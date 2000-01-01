16.05 20:49 MIGnews.com

ХАМАС показал фото убийцы Мазена Фукаха

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Во вторник, 16 мая, ХАМАС провел пресс-конференцию, на которой представили фотографию якобы убийцы одного из руководителей группировки Мазена Фукаха, которого ликвидировали на пороге его дома в Газа в конце марта. На снимке видно мужчину, который покидает место убийства.В пятницу семья Фукаха сообщила, что убийца – это 37-летний палестинец из лагеря беженцев Нусейрат по имени Ашраф Абу Лейла.На пресс-конференции также показали видеозаписи с двумя других задержанными, которые причастны к убийству. На видео они рассказывают о подготовке к операции, длившейся 8 месяцев, и об инструкциях, которые они получили от ШАБАКа.Об Абу Лейле известно, что он бывший член военизированного крыла ХАМАСа, откуда его исключили за "аморальность". Позже он присоединился к одной из салафитских группировок в секторе Газа и был завербован Израилем.Согласно другим источникам, он был автодилером, тогда как его брат был высокостоящим членом военизированного крыла ХАМАСа. Кроме того, члены его семьи работали в государственных учреждениях в Газе, подконтрольных ХАМАСу.