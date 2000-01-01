16.05 12:23 MIGnews.com

ОАЭ предлагает Израилю нормализацию отношений

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Wall Street Journal сообщает о том, что государства Персидского Залива, в частности, ОАЭ, предлагают Израилю нормализацию отношений, развитие связей и торговли в обмен на замораживание строительства поселений на территориях.ОАЭ готово разрешить израильским самолетам пролет через свое воздушное пространство, устранить торговые ограничения, установить отношения между органами прессы - в обмен на замораживание строительства в определенных районах Иудеи и Самарии и ослабление блокады Газы.Предложение было опубликовано через день после встречи президента США Дональда Трампа и наследного принца ОАЮ Зийяда ан-Нахьяна. Встреча многими рассматривается в качестве подготовительной перед историческим визитом Трампа в Израиль.На протяжении многих лет отношения между Израилем и странами залива поддерживаются - но в тайне. Арабы готовы к официальному установлению связей с Израилем только после разрешения палестино-израильского конфликта.Информация о предложении ОАЭ вышла на фоне сообщения о том давлении, которое якобы оказывает администрация Трампа на Израиль с целью возобновления переговоров между Израилем и ПА.