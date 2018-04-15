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16.04 11:08   MIGnews.com

ЦАХАЛ уничтожил самый длинный палестинский тоннель

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что тоннель, уничтоженный ЦАХАЛем 15 апреля был “самым длинным и глубоким” из всех построенных террористами.

Тоннель проходил под районом, который ХАМАС использует для организации массовых провокаций “Марша Возвращения”.

Тоннель заходил на десятки метров вглубь израильской территории в районе Нахаль Оз. Он был построен после операции “Нерушимая Скала” в 2014 году.

В Газе тоннель соединялся с сетью подземных ходов длиной около километра. ЦАХАЛ мониторил тоннель на протяжении нескольких лет.

Тоннель не взорван, но “закупорен” особым материалом, , который забил тоннель и на территории Газы.





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