16.04 11:08 MIGnews.com
ЦАХАЛ уничтожил самый длинный палестинский тоннель
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что тоннель, уничтоженный ЦАХАЛем 15 апреля был “самым длинным и глубоким” из всех построенных террористами.
Тоннель проходил под районом, который ХАМАС использует для организации массовых провокаций “Марша Возвращения”.
Тоннель заходил на десятки метров вглубь израильской территории в районе Нахаль Оз. Он был построен после операции “Нерушимая Скала” в 2014 году.
В Газе тоннель соединялся с сетью подземных ходов длиной около километра. ЦАХАЛ мониторил тоннель на протяжении нескольких лет.
Тоннель не взорван, но “закупорен” особым материалом, , который забил тоннель и на территории Газы.
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