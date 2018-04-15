16.04 11:08 MIGnews.com

ЦАХАЛ уничтожил самый длинный палестинский тоннель

צה"ל חושף: כך פועלת המעבדה לגילוי ואיתור מנהרות ברצועת עזה • @OrHeller עם כל הפרטים >> https://t.co/jTzYBh9Thz pic.twitter.com/RAFkTP5Ndf — חדשות עשר (@news10) April 15, 2018

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