16.04 14:09 MIGnews.com

Машаль: скоро все заключенные будут освобождены

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Глава политбюро террористической организации ХАМАС Халед Машаль издал обращение к палестинским заключенным, находящимся в израильских тюрьмах.В обращении говорится: “Будьте спокойны, ключ к победе - терпение, с помощью Аллаха - момент освобождения близок”.Машаль заявил: “Мы дали понять всем посредникам, что есть цена для информации о солдатах, взятых в плен ХАМАСом. Если эту цену не заплатят - не будет информации”.Машаль добавил: “Семьи наших заключенных в сионистских тюрьмах страдают, и нет никаких сомнений в том, что семьи сионистских заключенных в тюрьмах ХАМАСа тоже страдают. В этой игре победит тот, у кого больше терпения”.