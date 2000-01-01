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Террорист в трамвае: я хотел, чтобы меня застрелили 16.04 08:19   MIGnews.com

Террорист в трамвае: я хотел, чтобы меня застрелили

Террорист, зарезавший 21-летнюю британскую студентку Анну Белдон в иерусалимском трамвае 14 апреля заявил, что надеялся на то, что его застрелит стоявший рядом солдат.

Террорист, 57-летний Джамиль Тамими из Рас эль-Амуд, сказал следователям: “Я ее атаковал для того, чтобы солдат застрелил меня”.

Тамими до теракта находился на добровольном лечении в одной из психиатрических клиник на севере страны. За день до теракта он заявил руководству больницы, что возвращается в Иерусалим.

Директор больницы позвонил его детям, но они порвали с ним все отношения после того, как он изнасиловал одного из членов семьи.

Тамими прибыл 14 апреля в Иерусалим, позвонил своему сыну, но тот сказал ему, что не хочет иметь с ним дела. В этот момент, по словам Тамими, он осознал, что ему нечего больше терять. Тамими купил нож на рынке в Старом Городе, сел в трамвай и атаковал Белдон, стоявшую у дверей.

Как выяснили следователи, Белдон заплатила своей жизнью за то, что сделала хорошее дело - она сидела и уступила свое место пожилой женщине непосредственно перед тем, как Тамими зашел в вагон.

Иерусалимский окружной суд продлил срок содержания Тамими и отправил его на психиатрическую экспертизу. Его адвокат, Мухаммед Махмуд, требует расследовать вопрос о правомочности решения руководства психиатрической клиники, отпустившей Тамии, несмотря на то, что у него - длинная история совершения насильственных преступлений.
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