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Палестинская полиция арестовала солдат спецназа Дувдеван 16.04 07:55   MIGnews.com

Палестинская полиция арестовала солдат спецназа Дувдеван

Палестинская полиция задержала в районе Шхема автомобиль, в котором находились переодетые в гражданское двое солдат израильского спецназа Дувдеван. Задержание произошло в момент оперативных действий спецназа.

В результате стала известна идентичность задержанных бойцов секретного подразделения.

У места задержания собралась большая толпа палестинской молодежи. К месту событий прибыли большие силы ЦАХАЛа с тем, чтобы спасти попавших к палестинцам солдат. Произошли столкновения ЦАХАЛа с палестинцами.

Два бойца ехали в Шхем, и неожиданно наткнулись на палестинский блок-пост. Они вызвали подозрения у палестинской полиции, которая останавливала машины для рутинной проверки. Полицейские начали их расспрашивать и осознали , что перед ними - не палестинцы, Солдаты отказались подчиняться требованиям палестинской полиции и оказали полицейским физическое сопротивление. Они были арестованы и препровождены в полицейскую станцию.

По получении известия об аресте крупные силы ЦАХАЛа поспешили в Шхем. Были блокированы районы вокруг тюрьмы Джинийд и университет Ан-Наджах. Вокруг вспыхнул палестинский мятеж, солдат закидывали камнями.

Два солдата, удерживаемые на палестинской станции, были переданы ЦАХАЛу при посредничестве Гражданской Администрации на территориях. Вместе с ними было возвращено оружие и личные вещи.

В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа говорится: “В ходе оперативных действий ЦАХАЛа в Шхеме члены спецназа были задержаны для проверки палестинской полицией”.
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