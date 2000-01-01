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16.04 21:55   MIGnews.com

Хуситы устраивают в Йемене этнические чистки евреев

Правительству Йемена ничего неизвестно о судьбе последних оставшихся в стране евреев, большинство из которых живут в контролируемой повстанцами столице Сане. Об этом радио Коль Исраэль йеменский министр информации Моуммер аль-Ириани сообщил на полях конференции по йеменской войне, которая состоялась 15 апреля в Париже.

Аль-Ириани утверждает, что хуситы считают евреев врагами государства и проводят этнические чистки целью избавление Йемена от еврейской общины.

Стоит отметить, что, несмотря на продолжающуюся войну, в Йемене остались жить около полусотни евреев, 40 из которых живут в здании около посольства США в Сане. Несмотря ни на что, они отказались покидать страну.

Словам йеменского министра сложно не верить, особенно на фоне лозунга хуситов: "Смерть Америке. Смерть Израилю. Проклятие евреям. Победа исламу. Аллах акбар".

Аль-Ириани называет потерю практически всего еврейского наследия Йемена ударом по наследию и культуре страны и заверяет, что правительство надеется когда-нибудь восстановить отношения с покинувшей страну общиной.

Напомним, что в марте 2016 года в ходе "исторической спасательной миссии" в ходе тайной операции Сохнута и Госдепа США в Израиль были доставлены 17 йеменских евреев.
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