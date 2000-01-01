16.04 21:11 MIGnews.com

"Интифада заключенных": 700 террористов объявили голодовку

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Вечером 16 апреля, накануне так называемого Дня палестинских заключенных, около семи сотен палестинских террористов – членов ФАТХа, ХАМАСа и Народного фронта освобождения Палестины – объявят голодовку с целью давления на правительства.На этом фоне министр общественной безопасности Гилад Эрдан ("Ликуд") провел конференцию при участии представителей Управления тюрем (ШАБАС), полиции, ЦАХАЛа, ШАБАКа и министерства здравоохранения. Эрдан распорядился создать в тюрьмах полевые госпитали во избежание госпитализации голодающих в гражданские больницы, а также проводить регулярные обыски камер, чтобы предотвратить все незаконное общения между заключенными из разных тюрем.Предполагается, что организатором "голодного" бунта является отбывающий пожизненное заключение палестинский архитеррорист Марван Баргути. Голодать собираются преимущественно заключенные тюрьмы "Адарим", в которой он и заключен.Цель сего мероприятия – добиться уступок в отношении условий содержания террористов. В частности, они требуют, чтобы в их тюрьмах были установлены телефоны общественного пользования – так же, как и в тюрьмах, где отбывают наказание уголовники.Помимо того, они обратились в Красный Крест, чтобы родственники террористов посещали их хотя бы дважды в месяц, так как именно Красный Крест оплачивает автобусы, которые привозят родственников палестинских террористов из Иудеи, Самарии и сектора Газа в тюрьмы.Еще одно требование заключенных – разрешить посещения террористов родственниками первого или второго колена, увеличить длительность "свиданий" с 45 минут до 1,5 часа, а также разрешить каждые три месяца приносить им с собой фотоснимки.Как пишет Ynet, "интифада заключенных" рискует стать проблемой, в первую очередь, для Махмуда Аббаса, который вскоре собирается посетить Дональда Трампа в Вашингтоне, и ему вовсе не с руки, чтобы палестинцы вновь начинали односторонние действия.