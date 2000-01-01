"Израильские поселенцы захватили Белый дом"

Член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Ханан Ашрави осудила политику администрации американского президента Дональда Трампа, заявив, что его произраильские взгляды настолько превалируют над проамериканскими, что "поселенцы уже живут в Белом доме".
"Обычно мы говорили, что поселенцы в крайне-правой израильской коалиции ненавидят палестинцев, арабов и мусульман. Но сегодня поселенцы уже в Белом доме", - цитирует ее арабское издание "Аль-Манар".
Она считает, что администрация Трампа "приняла радикальную правую позицию Израиля и израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу и теперь поддерживает поселения".