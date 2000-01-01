16.04 15:58 MIGnews.com

"Израильские поселенцы захватили Белый дом"

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Член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Ханан Ашрави осудила политику администрации американского президента Дональда Трампа, заявив, что его произраильские взгляды настолько превалируют над проамериканскими, что "поселенцы уже живут в Белом доме"."Обычно мы говорили, что поселенцы в крайне-правой израильской коалиции ненавидят палестинцев, арабов и мусульман. Но сегодня поселенцы уже в Белом доме", - цитирует ее арабское издание "Аль-Манар".Она считает, что администрация Трампа "приняла радикальную правую позицию Израиля и израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу и теперь поддерживает поселения".