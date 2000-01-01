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Ливан развернет на границе с Израилем еще один полк 16.03 08:53   MIGnews.com

Ливан развернет на границе с Израилем еще один полк

Ливан планирует усилить свое военное присутствие вдоль своей границы с Израилем, заявил премьер-министр Саад Харири на вчерашней встрече в Риме, куда он прибыл в поисках финансовой поддержки для армии.

Как сообщает Reuters, участие в собрании приняли около 40 стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Данное собрание стало первым из трех запланированных с целью помощи Ливану в стимулировании экономики на фоне гражданской войны в соседней Сирии и сопутствующего ей иммиграционного кризиса. Следующие пройдут в Париже и Брюсселе.

"Мы отправим на юг больше вооеннослужащих. Мы подчеркиваем наше намерение развернуть на границе еще один полк", - сказал он, добавив, что Израиль "остается главной угрозой для Ливана".

"Хотя мы и размышляем о том, как перейти от состояния прекращения боевых действий к состоянию постоянного прекращения огня, Израиль продолжает планировать строительство стен в буферной зоне вдоль голубой линии", - сказал Харири.

Участники конференции выпустили совместное заявление, в котором признали то, что Ливан должен "ускорить эффективное и долговременное развертывание на юге страны". Напомним, что после окончания Второй Ливанской войны в 2006 году Совет Безопасности ООН разрешил Бейруту разворачивать вдоль границы 15-тысячный контингент.

Саад Харири предоставил участникам конференции пятилетний план развития ливанских армии и служб безопасности, на основании которого в ближайшие месяцы каждая страна сообщит, каким образом может помочь. ЕС уже обещал выделить на безопасность Ливана 50 млн. евро, а Франция, по словам Харири, выделила 400 млн. евро кредита для приобретения оборудования для ливанских военнослужащих и сил безопасности. Великобритания также обещала "сложиться" в объеме 13 млн. долларов.

Премьер-министр Ливана выразил удовлетворение данным результатом, но предупредил, что цель встречи – не собирать обещания.

На выраженные опасения на счет того, что предназначенное ливанской армии оружие окажется у "Хизбаллы", Саад Харири парировал: "Мы никогда и никому не передавали оружие и этого никогда не произойдет в будущем".
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