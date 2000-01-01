16.03 15:16 MIGnews.com

Washington Post обвиняет Нетаниягу во лжи

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Журналисты опровергают утверждения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу о том, что Палестинская автономия ежегодно платит палестинским террористам и их семьям 350 миллионов долларов.Именно такую цифру он назвал в своей речи на конференции Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) 6 марта. Однако в статье, опубликованной в американском таблоиде The Washington Post 14 марта, утверждается, что на самом деле данная сумма может быть минимум втрое меньше.Согласно данным журналистов, Государственный департамент уже высчитывает из финансовой помощи палестинцам сумму, которую ПА платит в виде пособий и пенсий заключенным террористам и семьям убитых боевиков. И хотя точная цифра в статье не приводится, отмечается, что она "значительно меньше".В то же время утверждается, что у израильского правительства нет точной оценки в данном плане.Главной дилеммой The Washington Post называет неопределнность. Газета признает, что ПА ежегодно перечисляет палестинским заключенным, семьям "шахидов" ("мучеников") и раненым в результате действий израильской армии и служб безопасности, но утверждает, что не все они являются террористами. Да и сами палестинцы никогда не отрицали, что платят семьям террористов-смертников и осужденным за терроризм.В то же время в газете утверждают, что в рамках отдельной системы выплат ПА ежемесячно перечисляет "зарплаты" и "надбавки" 700 членов палестинских сил безопасности, заключенным в израильских тюрьмах. Кроме того, многие из заключенных, согласно международному праву, считаются "военнопленными ".Точка зрения руководства автономии ясна: выплаты заключенным – это способ "сбалансировать несправедливость при оккупацией".