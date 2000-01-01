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ЦАХАЛ нанес ответный удар по Газе 16.03 06:25   MIGnews.com

ЦАХАЛ нанес ответный удар по Газе

Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что минувшей ночью был нанесен авиационный удар по двум объектам террористической инфраструктуры в Газе.

Бомбардировка стала ответом на запуск ракеты из Газы по израильской территории.

В результате ракетного обстрела никто не пострадал. Ракета взорвалась в открытом поле, сигналы ракетной тревоги не были активированы. Ракета взорвалась на территории регионального совета Сдот Негев. Неделю назад палестинская ракета взорвалась на территории регионального Хоф Ашкелон.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявила: “ЦАХАЛ считает террористическую организацию ХАМАС ответственной за все происходящее на территории Газы”.
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