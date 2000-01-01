16.03 20:33 MIGnews.com

Аббас: Трамп вселяет надежду на мир

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Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что он надеется на то, что недвание встречи с командой президента США Дональда Трампа приведут к миру между израильтянами и арабами.Американский лидер провел первую телефонную беседу с Махмудом Аббасом 10 марта. В ходе разговора Трамп пригласил палестинского лидера в Белый дом."Мы определимся с датой этой встречи как можно быстрее", - заявил Аббас во время пресс-конференции в своей резиденции.Говоря о прошедших встречах с должностными лицами США, лидер ПА отметил:"Мы обменялись многими идеями. Мы надеемся, что это приведет в итоге к миру, который будет достигнут под руководством США и международного сообщества".