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YouTube 16.03 20:33   MIGnews.com

Аббас: Трамп вселяет надежду на мир

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что он надеется на то, что недвание встречи с командой президента США Дональда Трампа приведут к миру между израильтянами и арабами.

Американский лидер провел первую телефонную беседу с Махмудом Аббасом 10 марта. В ходе разговора Трамп пригласил палестинского лидера в Белый дом.

"Мы определимся с датой этой встречи как можно быстрее", - заявил Аббас во время пресс-конференции в своей резиденции.

Говоря о прошедших встречах с должностными лицами США, лидер ПА отметил:

"Мы обменялись многими идеями. Мы надеемся, что это приведет в итоге к миру, который будет достигнут под руководством США и международного сообщества".
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