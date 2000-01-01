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ХАМАС призвал Иорданию не выдавать террористку из Сбарро 16.03 16:38   MIGnews.com

ХАМАС призвал Иорданию не выдавать террористку из Сбарро

ХАМАС призвал власти Иордании не исполнять требования США и не выдавать американцам палестинскую террористку Ахлам Тамими. ХАМАС заявил, что у США “нет права выдвигать подобные требования”.

Тамими привезла террориста-смертника в иерусалимский ресторан Сбарро в августе 2001 года.

В результате атаки были убиты 15 человек, в том числе, два гражданина США, и ранены 130.

Тамими, гражданка Иордании, не только привезла террориста в ресторан, но и собирала информацию для подготовки атаки.

Тамими была приговорена к 16 пожизненным заключениям, но была освобождена в рамках сделки по обмену Гилада Шалита и депортирована в Иорданию.

По информации газеты Al Arab Al Jadid, иорданские власти в настоящий момент “изучают” запрос о выдаче Тамими, переданный от имени Интерпола.
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