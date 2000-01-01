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ЦАХАЛ нанес удары по ХАМАСу в Хан-Юнис 16.02 06:44   MIGnews.com

ЦАХАЛ нанес удары по ХАМАСу в Хан-Юнис

Израильские самолеты и вертолеты минувшей ночью  нанесли удары по многочисленным целям ХАМАСа в районе Хан-Юнис.

Атака стала ответом на на ракетный обстрел Израиля. Вечером 14 февраля по израильской территории были выпущены две ракеты.

В заявлении ЦАХАЛа говорится: ”Удар нанесен по военному комплексу ХАМАСа в центре Газы. Врагу нанесен ущерб в его способности наращивать силы” .

Ранее министр обороны Нафтали Беннет заявил, что с момента его вступления в должность количество ракет, выпущенных из Газы по Израилю упало на 80%.

Израиль отменил ранее запланированное расширение зоны рыболовства возле берегов сектора Газа с 10 до 15 миль.

Об этом вечером, 15 февраля, сообщил координатор деятельности израильского правительства на палестинских территориях генерал-майор Камиль Абу Рокун, передает "Аруц Шева".

Уточняется, что также не будут возобновлены 500 разрешений на въезд на территорию Израиля для бизнесменов. Более того, запрет на ввоз в сектор цемента также остается под запретом. Таким образом Израиль отреагировал на очередной ракетный обстрел из Газы.

"ХАМАС несет ответственность за происходящее в Газе. Пока молчание не наступило, Государство Израиль будет действовать соответственно", – сообщили в Армии обороны Израиля.


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