16.02 21:57 MIGnews.com

Главы муниципалитетов: ждем решений в отношении террористов

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Главы муниципалитетов на границе с Газой сделали заявление по поводу очередных выборов в Кнессет и ситуации с безопасностью на фоне непрекращающихся обстрелов.Об этом они говорили 16 февраля с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, передает The Times of Israel."На встрече они разъяснили Нетаниягу, что тот факт, что Израиль находится в бесконечных выборах, не может отнять безопасность у 60 тысяч граждан Государства Израиль, которые живут на периферии Газы и в Сдероте", – сказано в заявлении.Нетаниягу подписал документ о создании "стабильности в сфере безопасности и спокойствия в этом районе"."Мы ожидаем увидеть изменения в отношении террористических организаций в секторе Газа", – сказали главы муниципалитетов.