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Главы муниципалитетов: ждем решений в отношении террористов | Фото:16.02 21:57   MIGnews.com

Главы муниципалитетов: ждем решений в отношении террористов

Главы муниципалитетов на границе с Газой сделали заявление по поводу очередных выборов в Кнессет и ситуации с безопасностью на фоне непрекращающихся обстрелов.

Об этом они говорили 16 февраля с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, передает The Times of Israel.

"На встрече они разъяснили Нетаниягу, что тот факт, что Израиль находится в бесконечных выборах, не может отнять безопасность у 60 тысяч граждан Государства Израиль, которые живут на периферии Газы и в Сдероте", – сказано в заявлении.

Нетаниягу подписал документ о создании "стабильности в сфере безопасности и спокойствия в этом районе".

"Мы ожидаем увидеть изменения в отношении террористических организаций в секторе Газа", – сказали главы муниципалитетов.


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