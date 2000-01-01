16.02 17:16 MIGnews.com

Израиль готов к любому сценарию на границе с Газой

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В воскресенье, 16 февраля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с главами муниципалитетов на юге Израиля на фоне продолжающихся ракетных обстрелов и "воздушного террора" со стороны сектора Газа.Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии главы правительства."Премьер-министр Нетаниягу проинформировал лидеров муниципалитетов о последних событиях, касающихся Газы, и сказал, что мы готовы к любому сценарию, включая широкомасштабную операцию", – сказано в заявлении.Глава правительства отметил, что перед парламентскими выборами крайне сложно начинать серьезную операцию. Тем не менее на такой шаг придется пойти в случае необходимости.Также премьер-министр похвалил глав муниципалитетов за их "стойкость" на фоне продолжающегося террора. Среди присутствующих на встрече был мэр Сдерота Алон Давиди и главы региональных советов Эшколь, Хоф Ашкелон, Шаар-ха-Негев и Сдот Негев.