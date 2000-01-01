16.02 16:34 MIGnews.com

Штайе: мирный план "будет похоронен"

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Так называемый премьер-министр ПА Мохаммад Штайе раскритиковал предложение президента Соединенный Штатов Америки Дональда Трампа положить конец израильско-палестинскому конфликту.По его словам, "сделка века" в скором времени "будет похоронена". С соответствующим заявление он выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, передает The Times of Israel."План США был не более, чем меморандумом о взаимопонимании между Нетаниягу и Трампом", – сказал Штайе.По его словам, "сделка века" оставит будущее "палестинское государство" раздробленным, что позволит Израилю распространить суверенитет на большую часть Западного берега. Премьер ПА призвал другие страны отклонить предложение Трампа, утверждая, будто палестинцы "открыты для серьезных переговоров".Штайе предупредил, что Палестинская автономия постарается "усилить давление" на Израиль через международные организации.Он также не обошел стороной предстоящие выборы в Кнессет, заявив, что Нетаниягу и председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц отличаются, как Coca-Cola и Pepsi Cola.