16.02 21:36 MIGnews.com

ПА: мир с Израилем можно подписать за две недели

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Если Израиль согласится на создание "государства Палестина" со столицей в Восточном Иерусалиме, мирный договор можно будет подписать за две недели.Об этом заявил пресс-секретарь председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса Набиль Абу-Рудейна."Поездки в Судан и Уганду не приблизят вас к миру. Мир нужно заключать с палестинцами, не с суданцами. "Сделка века" приведет не к миру, а к конфликту, массовым жертвам, а также создаст проблемы для всех. А Израиль отказывается от переговоров и хочет, чтобы оккупация продолжалась вечно", – сказал Рудейна.По его словам, на данный момент координация с Израилем в сфере безопасности продолжается, поскольку палестинская сторона "не хочет ухудшать ситуацию". Однако вечно "это продолжаться не может"."Мы не вмешиваемся в израильские выборы. Нам нужен партнер, который хочет мира. Такой, как Перес или Рабин", – добавил он.