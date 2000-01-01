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Израиль отменяет поблажки Газе | Фото:16.02 07:29   MIGnews.com

Израиль отменяет поблажки Газе

Израиль отменил ранее запланированное расширение зоны рыболовства возле берегов сектора Газа с 10 до 15 миль.

Об этом вечером, 15 февраля, сообщил координатор деятельности израильского правительства на палестинских территориях генерал-майор Камиль Абу Рокун, передает "Аруц Шева".

Уточняется, что также не будут возобновлены 500 разрешений на въезд на территорию Израиля для бизнесменов. Более того, запрет на ввоз в сектор цемента также остается под запретом. Таким образом Израиль отреагировал на очередной ракетный обстрел из Газы.

"ХАМАС несет ответственность за происходящее в Газе. Пока молчание не наступило, Государство Израиль будет действовать соответственно", – сообщили в Армии обороны Израиля.


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