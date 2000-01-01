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Насралла назвал сбитый F-16 `великим военным достижением` 16.02 19:01   MIGnews.com

Насралла назвал сбитый F-16 "великим военным достижением"

Главарь террористической группировки "Хизбалла" Хасан Насралла считает "великим военным достижением" сбитый сирийскими системами ПВО в минувшие выходные F-16 израильских ВВС.

К тому же, выступая на ливанском телевидении, шейх также отметил, что в настоящее время морская граница Ливана с Еврейским государством является гораздо более спорным вопросом, чем сухопутная.

Генсек "Хизбаллы" считает, что Израилю известно, что у Ливана хватает возможностей ответить на угрозу своей собственности, поэтому с израильтянами следует вести переговоры с позиции силы. По его уверению, "весь Ливан" един в вопросе морской границы.

В свете союзнических отношений между Соединенными Штатами и Израилем Хасан Насралла призвал руководство Ливана предъявить американцам свои требования со словами "если вы хотите, чтобы мы держали "Хизбаллу" подальше от Израиля".

"Битва за границу – это битва за весь Ливан", - отметил он.

Напомним, что ранее в этот же день спикер ливанского парламента Набих Берри отверг предложение США на счет демаркации морской границы с Израилем.
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