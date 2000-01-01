Ливан отвергает план США о демаркации границы с Израилем
Ливан отвергает предложение США на счет демаркации морской границы с Израилем, заявил спикер ливанского парламента Набих Берри исполняющему обязанности помощника госсекретаря США Дэвиду Саттерфилду16 февраля.
"Предложенное является неприемлемым", - заявил Берри на встрече с представителем Белого дома .
Последний прибыл в Ливан для урегулирования спора между Бейрутом и Иерусалимом из-за треугольной области площадью около 860 кв. км в Средиземном море. По данному поводу, помимо Берри, он уже встретился с премьер-министром Ливана Саадом Харири и министром иностранных дел Джебраном Басилем.
В 2012 год американский дипломат Фредерик Хоф передал Бейруту правительству предложение, согласно которому две трети территории переходят ливанцам, а оставшаяся треть – израильтянам. Как сообщил источник окружении Набиха Берри, после того, как Вашингтон уведомили о том, что Ливан отвергает план Хофа, Саттерфилд предложил новый.
К сожалению, в чем заключается новое предложение США относительно спорных вод, остается неизвестным.
Как передает портал NNA, на встрече с Саттерфилдом Берри настаивал на том, что морская граница должна быть демаркирована на трехсторонней комиссии, которая созывалась для прекращения огня после операции "Гроздья гнева" в 1996 году.
Напомним, что ранее с представителями правительства Ливана встретился госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который заверил в том, что Вашингтон взаимодействуют с обеими странами для обеспечения спокойствия на ливано-израильской границе.