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Ливан отвергает план США о демаркации границы с Израилем | Фото: U.S. Department of State/Flickr16.02 17:50   MIGnews.com

Ливан отвергает план США о демаркации границы с Израилем

Ливан отвергает предложение США на счет демаркации морской границы с Израилем, заявил спикер ливанского парламента Набих Берри исполняющему обязанности помощника госсекретаря США Дэвиду Саттерфилду16 февраля.

"Предложенное является неприемлемым", - заявил Берри на встрече с представителем Белого дома .

Последний прибыл в Ливан для урегулирования спора между Бейрутом и Иерусалимом из-за треугольной области площадью около 860 кв. км в Средиземном море. По данному поводу, помимо Берри, он уже встретился с премьер-министром Ливана Саадом Харири и министром иностранных дел Джебраном Басилем.

В 2012 год американский дипломат Фредерик Хоф передал Бейруту правительству предложение, согласно которому две трети территории переходят ливанцам, а оставшаяся треть – израильтянам. Как сообщил источник окружении Набиха Берри, после того, как Вашингтон уведомили о том, что Ливан отвергает план Хофа, Саттерфилд предложил новый.

К сожалению, в чем заключается новое предложение США относительно спорных вод, остается неизвестным.

Как передает портал NNA, на встрече с Саттерфилдом Берри настаивал на том, что морская граница должна быть демаркирована на трехсторонней комиссии, которая созывалась для прекращения огня после операции "Гроздья гнева" в 1996 году.

Напомним, что ранее с представителями правительства Ливана встретился госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который заверил в том, что Вашингтон взаимодействуют с обеими странами для обеспечения спокойствия на ливано-израильской границе.
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